Nel nome di Aukus Washington taglia i limiti all’export per Londra e Canberra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) A tre anni dalla sua firma,continua a sviluppare nuove forme d’integrazione tra i suoi membri. Il Dipartimento di Stato americano sta infatti appositamente modificando le norme sull’esportazione internazionale di armi per facilitare la condivisione di tecnologie militari sensibili con Australia e Regno Unito, i partner dell’accordo trilaterale incentrato sulla dimensione della Difesa firmato nel 2021. Secondo le dichiarazioni del Dipartimento di Stato di, la riforma consentirà adi non dover richiedere licenze per ottenere la tecnologia americana per circa l’80% dei loro scambi commerciali con gli Stati Uniti nel settore della difesa.