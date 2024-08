Napoli fatta per Neres | i dettagli dell' operazione e la scheda tecnica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Forse non sarà il colpo auspicato da Antonio Conte da mettere a referto entro l'inizio del campionato, eppure ilè a un passo da David, che comunque per questioni burocratiche, tra formalità ancora da sbrigare con il Benfica e visite mediche di rito da effettuare, non farà in tempo a essere a disposizione per l'esordio del Bentegodi di Verona. Qualcosa però si muove nel mercato azzurro e, dopo la stasie ultime settimane sia in entrata sia in uscita, lo scenario era tutt'altro che scontato. Così come non era scontato che Aurelio De Laurentiis aprisse il portafogli per sborsare 28 milioni per un 27enne, che guadagnerà 3 milioni fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione.