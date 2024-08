Mpox l’Oms teme altri casi della forma più letale del vaiolo delle scimmie in Europa L’Italia rafforza sorveglianza L’alleanza dei vaccini | Prepariamo scorta globale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non un caso isolato, ma soltanto il primo. L’Organizzazione mondialesanitàcheimportati delvariante Clade 1 – potrebbero essere presto confermati in, dopo che oggi la Svezia ha annunciato il primo caso simile al di fuori dell’Africa. “La conferma dell’Clade 1 in Svezia è un chiaro riflesso dell’interconnessione del nostro mondo è probabile che ci saranno ulterioriimportativariante Clade 1 nella regione europea nei prossimi giorni e settimane”. Una riflessione già espressa dall’epidemiologo svedese Magnus Gisslén: “Il rischio di malattie gravi e di morte è probabilmente maggiore con il clade 1 che con il clade 2. È anche probabilmente più contagioso. Si stima che il rischio di diffusione nel continente africano sia elevato, ma c’è anche un rischio di diffusione all’esterno”.