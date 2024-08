Milan Fonseca carica l’ambiente | Scudetto? Quasi E sul mercato…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Le sensazioni sono state molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta per iniziare il campionato con fiducia totale, sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo già giocare domani con la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi. Era difficile immaginare di avere queste sensazioni con sole cinque settimane di lavoro, non mi aspettavo che i giocatori prendessero subito le nostre idee. Sono molto molto soddisfatto e molto molto fiducioso per domani“. Grande entusiasmo e sensazioni positive alla vigilia dell’esordio in Serie A per Paulo, neo allenatore del. In conferenza stampa, il tecnico portoghese aggiunge: “è presto per dire se sia il gruppo più forte che abbia mai allenato, ma è molto forte.