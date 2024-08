Inzaghi pensa ancora al mercato | Ci manca ancora un difensore

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si riparte ma "tutto è alle spalle. Ci siamo goduti lo scudetto e dobbiamo ripartire per un nuovo anno". E' il mantra di Simoneche guarda al Genoa, primo impegno stagionale ealchedeve portare qualcosa all'Inter. "Ciil centrale di sinistra - dice alla vigilia dell'esordio del campionato - Oggi ne abbiamo parlato con la società. In quella posizione serve un elemento importante che ci permetta di avere più scelte nelle rotazioni".ha parlato anche della situazione attaccanti. Al momento in organico ci sono Lautaro, Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa: "Abbiamo scelto di restare così. Ci sentiamo ben coperti. E c`è anche la possibilità che restino tutti. Ribadisco, però, che in questo momentoilsinistro".