In arrivo The Elder Scrolls | Castles

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Da Bethesda Game Studios, il premiato team di sviluppo artefice di Fallout Shelter, arriva The, in uscita in tutto il mondo il 10 settembre. Questa nuova avventura, ambientata nell’universo di The, permette ai giocatori di controllare il proprio castello e la propria dinastia personali. Sorveglia i sudditi ed emana i tuoi decreti, mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono. La pre-registrazione su dispositivi Apple e Android è disponibile ora! Visita i link indicati di seguito per pre-registrarti: Apple: https://apps.apple.com/us/app/the-/id1594657136 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bethsoft.stronghold&hl=enUS&pli=1 Le caratteristiche di TheCrea la tua dinastia! Tramanda la tua storia alle generazioni future.