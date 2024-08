I Monti del Mito

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) «“Calabri rapuere”. La frase, che compare nell’epitaffio di Virgilio, si attaglia benissimo al rapimento che, fin dalprimo incontro, la Calabria ha esercitato su di me. Fate come i viaggiatori stranieri ed in naturalisti del passato, venite qui, adoratori deie delle abetaie alpine, voi che giudicate questo Sud troppo arido, brullo e riarso; immergetevi in questi boschi maestosi, apprezzate la divina misura di pini, abeti bianchi e faggi. Resterete annichiliti di fronte alle piramidi arboree dei Giganti della Sila, monumenti impareggiabili, frutto di centinaia di inverni nevosi, di primavere profumate, di autunni fiammeggianti, di estati ventose»”.