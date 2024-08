Eleonora Rocchini e il cane malato | un gesto di cuore che scatena una tempesta

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 16 agosto 2024)e il: undicheunaSe siete appassionati di gossip e social network, molto probabilmente avrete sentito parlare della vicenda che ha coinvoltoe il suo fedele amico a quattro zampe, Ares. Un insieme di buone intenzioni, solidarietà e un pizzico di mistero che ha scaturito non poche discussioni online., la nota ex partecipante a "Uomini e Donne", ha fatto parlare di sé non per le solite vicende amorose, ma per aver avviato una raccolta fondi per il proprioAres, affetto da tumore. Nel giro di poco tempo, la somma raccolta ha superato i 6mila euro, un risultato davvero notevole che dimostra quanto i follower possano essere generosi e pronti a sostenere cause importanti. Ma, come spesso accade, dietro undi generosità, si sono nascosti dubbi e interrogativi.