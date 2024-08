Ecdc molto probabili casi Mpox importati in Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () ritieneprobabile che si verifichino piùdie raccomanda ai Paesi europei di rafforzare la preparazione contro l'epidemia causata dal virus del vaiolo delle scimmie. Lo afferma in una valutazione del rischio diper l'Ue e See. Il rischio complessivo per la popolazione generale Ue e See è attualmente valutato come basso. Latà di infezione per i contatti stretti diè elevata, ma si prevede che la gravità della malattia sia bassa, moderata per gli individui immunocompromessi.