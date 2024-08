Domiciliari e non solo | il Governo pensa a novità clamorose per contrastare il sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilsarebbe pronto ad una svolta per combattere il problema deldelle carceri italiane: la.. Il portavoce della Conferenza dei garanti territoriali dei detenuti Samuele Ciambriello, aveva lanciato un messaggio chiaro al ministro della Giustizia Nordio. Dopo aver attaccato il decreto carceri (definendolo “una scatola vuota e con troppa propaganda e slogan”), aveva tirato in ballo il guardasigilli: “Servono provvedimenti oggi. In Italia ci sono quasi ottomila detenuti che devono scontare meno di un anno di carcere e al ministro, nell’incontro del 7 agosto scorso, abbiamo chiesto cosa voglia fare per queste persone”, ha ribadito. “Il ministro ci ha dato appuntamento ai primi di settembre, perché, ha detto che sono allo studio del ministero provvedimenti ulteriori rispetto al decreto carceri”.