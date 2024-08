Blackout all’Argentario il sindaco | Troppa gente uso massiccio dell’elettricità Ipotesi ticket come a Venezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Monte Argentario (Grosseto), 16 agosto 2024 – "Bisognerebbe avere il coraggio di dire che lanon dovrebbe più venire a Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Magari facendo pagare il”. È l’lanciata daldi Monte Argentario Arturo Cerulli dopo i due giorni dia cavallo di Ferragosto che hanno lasciato Porto Ercole e Porto Santo Stefano al buio per due giorni, senza aria condizionata, senza frigoriferi o acqua. Il tutto si è tradotto in cibo buttato, gravi disservizi e una fuga anticipata dalle vacanze dalla provincia di Grosseto. Dal 14 agosto infatti dei guasti alla linea elettrica hanno portato a una interruzione totale della corrente. Black out, corrente ripristinata grazie alle power station.