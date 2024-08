Atletica le prossime gare e dove rivedremo gli italiani | Jacobs riparte dalla Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’si è fermata per qualche giorno dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. La Regina degli Sport ha regalato grandissimo spettacolo ai Giochi, con una serie di record del mondo e di prestazioni davvero encomiabili. Allo Stade de France e lungo le strade della capitale francese abbiamo assistito a undici giorni di altissimo spessore agonistico e il divertimento non è mancato. La settimana di Ferragosto non proponedi primaria importanza, ma tra qualche giorno l’riaccenderà i motori per vivere il suo finale di stagione. Quando ricomincia l’dopo le Olimpiadi? Siil 22 agosto con una tappa di Diamond League a Losanna: il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarcherà in Svizzera, per poi andare a Chorzow () il 25 agosto.