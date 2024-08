A Doha riprendono i negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Aoggi itra i mediatori per fermare la violenzadi. A confermarlo è stato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed bin Mohammed Al-Ansari. Secondo quanto riporta The Jerusalem Post, i mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno concluso una giornata “costruttiva” di discussioni su un possibile accordo. E in un comunicato ufficiale del ministero degli esteri pubblicato su X dall’Agenzia di stampa Qna, si legge che “i mediatori sono risoluti ad andare avanti per raggiungere un cessate il fuoco, che faciliterebbe il rilascio degli ostaggi e consentirebbe l’ingresso della maggior quantità possibile di aiuti umanitari a”.