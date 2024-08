Uomini e Donne dal trono alla religione | il cambiamento inaspettato

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 15 agosto 2024)è uno dei programmi maggiormente apprezzati sul panorama televisivo. Le avventure amorose tra tronisti e corteggiatori non smettono mai di appassionare il pubblico. Ed è per questo che in molti tra i telespettatori vengono colpiti da determinate personalità, tanto da seguire il loro percorso anche dopo il successo in tv. Negli ultimi anniè stato anche spesso un trampolino di lancio per addentrarsi nel mondo dello spettacolo. In molti, infatti, dopo l’esperienza televisiva hanno proseguito la propria carriera sui social, oppure in differenti reality show. Eppure, c’è anche chi ha improvvisamente cambiato vita. È quello che è successo a una delle ex troniste più amate di Canale 5. Ecco di chi si tratta.