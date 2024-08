Tromba d' aria in Versilia danni a bagni e spiagge evacuate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non solo gli incendi delle ultime 24 ore, Ferragosto sul litorale della, tra Viareggio e Cinquale, è stato rovinato da un vento molto forte che ha alzato sabbia e messo in fuga la gente che era in spiaggia. Ci sono stati alcuniche hanno subitoalle attrezzature, tra questi anche l'Alhambra in Darsena a Viareggio, come ha reso noto su Fb il titolare Iacopo Giannini. A Lido di Camaiore un'improvvisad'durata qualche minuto ha fatto scappare i clienti dentro i bar e fatto chiudere gli ombrelloni. A mezzogiorno di Ferragosto la spiaggia era vuota. C'è chi si è rifugiato in auto. Interrotte pure le premiazioni della corsa ciclistica Firenze-Viareggio.