Testa Istrice | Super felici in Camollia Da tanto aspettavamo che da noi venisse Tittia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Siena, 15 agosto 2024 – «Com’è fare il Palio da protagonista? Sapendo di avere un’accoppiata di punta? Sicuramente una bella cosa, una sensazione piacevole. Erache aspettavo questo momento», confessa il capitano dell’Gianluca. Quando durante l’assegnazione è arrivato Viso d’angelo, il cavallo della scuderia Atzeni, un sorriso si è stampato sul suo volto. Capitano, il cavallo ha chiamato il fantino, fermo restando che dac’è un rapporto forte con? «Viso d’angelo era una di quelle situazioni chepoteva coprire. Sicuramente era una delle opportunità che ci volevano per far indossare il giubbetto al primo fantino di Piazza»ha puntato dritto su. «Certo, avevo questa ambizione per cercare di fare il massimo. L’obiettivo è raggiunto ma è un primo passettino, c’è da fare». La Lupa ha affidato Benitos a Velluto.