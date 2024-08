Newcastle Tonali torna disponibile il 28 agosto dopo la squalifica per scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sandrotornerà a disposizione delil 28aver scontato ladi dieci mesi per. Lo rende noto il club inglese, spiegando di aver “ricevuto conferma formale dalla Figc che la sanzione sportiva del giocatore durerà fino a martedì 27incluso”. L’ex centrocampista del Milan, quindi, salterà le prime due partite di Premier League contro Southampton e Bournemouth, e, in attesa che venga confermata la data per l’incontro col Nottingham Forest nella Coppa di Lega, torneràper-Tottenham del 1° settembre.il 28laperSportFace.