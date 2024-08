MotoGP domenica si corre in Austria Lotta a due più due per l’Iride all’inizio della seconda parte di stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il weekend di centro agosto vedrà il Motomondiale tornare in azione dopo una settimana di pausa. L’undicesimo dei venti appuntamenti stagionali sarà il Gran Premio d’, che si terrà nell’autodromo di Spielberg nel weekend che va dal 16 al 18. Infuria laper il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo capace di ritornare in testa alla classifica generale in occasione del GP di Gran Bretagna. L’iberico, destinato a lasciare Ducati, ha scavalcato la punta di diamanteCasa di Borgo Panigale di soli 3 punti. Pecco resta il favorito, però il madrileno non ha nessuna intenzione di arrendersi tanto facilmente. Siamo solo a metà, dunque sarebbe un grave errore derubricare Enea Bastianini e Marc Marquez nella rincorsa al Mondiale.