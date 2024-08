Lombalgia sciatalgia pubalgia o cervicalgia sono problemi che nascono spesso da un atteggiamento di compenso Il posturologo lo comprende e riprogramma i compiti muscolari con esercizi cuciti su misura spiega Mirko Zisi che applica il Canali Postural Method

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 5 Ago. (askanews) –le cause dei vari dolori cronici, del mal di schiena o deiassociate a un conflitto tra gruppiche prevalgono su altri, mettendo in crisi il sistema. Un fenomeno sociale, considerato che a soffrirne, secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità,, in Italia, oltre dieci milioni di persone di cui circa quattro milioni di uomini e quasi sei milioni e mezzo di donne.è unclinico cheil “” che, da anni, si occupa di individuare il problema con una valutazione che si pone l’obiettivo di trovare l’origine del dolore: «– un paziente si lamenta di un fastidio al ginocchio e si interviene per risolverlo. La medicina cura quel dolore, ma non è l’unica soluzione perchè non viene considerato ciò che continua a porre sul ginocchio stesso».