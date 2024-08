La storia di Ferragosto | si risveglia dal coma e chiede del suo cane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ravenna, 15 agosto 2024 – Il malore in casa, i soccorsi, tre giorni di. Finalmente, il risveglio. E il suo primo pensiero corre al suo cagnolino. Trovato poi in casa dalle forze dell’ordine spaventato, ma in buona salute. E’ unaa lieto fine quella del signor Paolo e che arriva oggi, giorno di, da Ravenna. Tre giorni fa, l’uomo – che vive solo e non sembra aver parenti – si è sentito male nella sua abitazione di via Gulli. Soccorso, è stato per tre giorni in, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale della città. Si è quindito e ai sanitari, pur in stato confusionale, ha chiesto notizie del suo cagnolino, rimasto a casa. A quel punto, sono stati attivati sia la polizia locale sia i vigili del fuoco per recuperare le chiavi dell’appartamento e per verificare le condizioni dell’animale.