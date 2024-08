Incendio in un appartamento all’Aventino | salve due donne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024), Aventino, Roma – Paura questa mattina a Roma, in Piazza Albania. Indagini in corso sulle cause del rogo. Unsi è verificato questa mattina presto in unsituato in Piazza Albania, nella zona dell’Aventino a Roma, provocando attimi di paura per due, rispettivamente di ventiquattro e trentanove anni, che sono riuscite a mettersi in salvo in tempo. Le cause dell’, scoppiato poco prima delle 7:30 al civico 30, vicino alle Terme di Caracalla, non sono ancora state chiarite e sono in corso indagini per determinare l’origine delle fiamme. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un possibile cortocircuito o il malfunzionamento di un elettrodomestico, oppure una sigaretta lasciata accesa. I residenti della zona, allarmati dal fumo, hanno prontamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.