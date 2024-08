Incendio di vaste dimensioni devasta Monte Pasubio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Vicenza, 15 agosto 2024 – Un vastostando dal pomeriggio di oggi un’ampia area boschiva del, situato al confine tra Veneto e Trentino. Il rogo, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe scoppiato in Val Canale, nel comune di Valli del, in provincia di Vicenza. Le fiamme si sono propagate rapidamente in un canalone situato sotto Cima Palon, una delle vette più significative della zona. Le autorità sono state immediatamente allertate, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, supportati dai mezzi del Centro operativo regionale (Cor). Un elicottero, messo a disposizione dal Cor, sta operando incessantemente, rifornendosi più volte di acqua nelle vicinanze per cercare di domare le fiamme.