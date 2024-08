Giorgia Meloni Ferragosto e la dedica alla figlia | la festa in famiglia delle Vip

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 agosto 2024) Che sia in, o nellache ci siamo scelti, con gli amici, a grigliare, a passeggiare in montagna o a nuotare al mare,è sempre un buon momento per festeggiare l’estate e la gioia di stare insieme. Lo sanno bene la Vip, che quest’anno hanno deciso di regalarsi momenti indimenticabili. Lo sa la premier, passando il 15 agosto in Puglia con lae lo sa Jacqueline Luna, incinta per la prima volta del compagno, Ultimo, che sta trascorrendo un’estate da sogno., la“Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buona tutti!”. Cosìaugura buona chi la segue e a tutti gli italiani, condividendo una foto che la ritrae mentre gioca in piscina con laGinevra.