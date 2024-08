Ecco dove si trova l’enoteca più alta d’Italia nata più di cento anni fa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gli appassionati di trekking e attività di scialpinismo lo conoscono bene: il villaggio Montespluga, vicino a Madesimo, è un luogo magico per chi ama avventurarsi nella natura incontamie ammirare lo spettacolo delle Alpi. Ma prima di attraversare il Passo Spluga, cammino storico che unisce Italia e Svizzera, c’è da fare prima una tappa obbligata. Si chiama Albergo della Posta, ma non è soltanto un hotel. È anche un ristorante ed è soprattuttopiù, con una storia che si intreccia fin dalle origini con quella che fu per lungo tempo la via più breve da Milano alla Valle del Reno. Le origini dell’Albergo della Posta Da sempre luogo di riparo e ospitalità per chi affronta un lungo viaggio. Oggi, però,un tempo sostavano carri e cavalli, ci sono le mountain bike degli sportivi o i mezzi di trasporto dei turisti che giungono qui per una meritata pausa.