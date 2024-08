Dal Corso Viscovich-Henning Just oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sta per terminare l’attesa per Dal, partita valevole per il girone D deglidi, indi svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Gianluca Dale Marco, dopo la sconfitta al tie-break contro i polacchi all’esordio, tornano in campo per cercare riscatto ed avvicinarsi al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la coppia tedesca composta da Paule Maximilian, sconfitta nettamente nel primo match dai padroni di casa van de Velde/Immers. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di giovedì 15 agosto sulla sabbia delStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.