AEW | O’Reilly Cassidy o Strong chi si sarà aggiudicato la posizione n1 al Casino Gauntlet Match di All In?

(Di giovedì 15 agosto 2024) Manca sempre meno all’evento dell’Estate: AEW All In London e uno dei piatti forti dello showilche garantirà al vincitore una shot titolata all’AEW World Championship. Per aggiudicarsi il posto migliore nell’incontro l’incontro di Londra questa settimana a Dynamite era previsto un triple threatcon protagonisti Roderick, Kyle <>O’ReillyStrong> e Orange <>CassidyStrong>. <>CassidyStrong> prevale sui due ex alleati ilè stato molto piacevole da guardare, lottato ad un ritmo incalzante, ha avuto sia momenti stiff, sia situazioni comedy. Alla fine ad uscirne vincitore è stato Orange <>CassidyStrong> con un crucifix pin su <>O’ReillyStrong> mentre quest’ultimo cercava di applicare una cross armbreaker su(vero MVP dell’incontro). Si segnala anche un intervento dell’Undisputed Kingdom, velocemente sventato da Tomohiro Ishii e Mark Briscoe.