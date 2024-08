Viaggio nel Centro Pavesi la fucina di talenti ideata da Velasco in cui sono cresciuti sette ori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) MILANO – Julio, oltre ad aver conquistato la prima medaglia della storia del volley femminile ai Giochi Olimpici, ha un altro grande merito. È stata sua l’intuizione di valorizzare i giovani attraverso un progetto chiamato Club Italia. Un’idea che dal 2008 è di casa alFederale(in via Francesco De Lemene 3). Nel 1999 il tecnico argentino, che non a caso ha iniziato il suo corso verso Parigi, firmando il contratto proprio al ““, plasmò una iniziativa che dura ancora adesso. Per ogni stagione vengono selezionati i migliorifemminili di tutta Italia, tesserati con la formazione, la cui categoria di appartenenza viene stabilita di anno in anno in base al valore della rosa. Il progetto federale, che dura ancora oggi, ha visto crescerecome Elia Togut o alcune delle ragazze d’oro di Parigi.