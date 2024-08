Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)DEL 14 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITÀ MARITTIME, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO. SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI SANTA MARINELLA SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA FORMIA E PORTO SALVO IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 617 DELL’A1-NAPOLI IN DIREZIONE, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE –, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO. ALCUNI TRENI AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI.