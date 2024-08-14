Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITÀ MARITTIME, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO. SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI SANTA MARINELLA SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA FORMIA E PORTO SALVO IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 617 DELL’A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE Roma, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – Roma, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLazioNE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO. ALCUNI TRENI AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 10:30 - ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 520 DELL’A1 FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE ROMA, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. INFINE, SULLA FERROVIA METROMARE FINO AL 16 AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ADI COLOMBO E PORTA SNA PAOLO LLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09:45 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09:15 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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