Trascinato dal torrente Agogna Non si trova il ragazzo disperso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) MEZZANA BIGLI (Pavia)dalla corrente del, non è più riemerso. Da poco prima delle 18 di lunedì, quando il cugino ha lanciato l’allarme, i vigili del fuoco stanno cercando in acqua il 25enne di nazionalità egiziana, formalmente, purtroppo con tutta probabilità annegato, con le speranze dirlo ancora vivo che diminuiscono con il passare delle ore. I due cugini si erano tuffati insieme nell’, poco prima dell’affluenza nel Po, all’altezza del ponte sulla Sp206 in territorio di Mezzana Bigli, sulla strada tra Sannazzaro de’ Burgondi e Casei Gerola. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito iniziato le ricerche, sia nell’acqua con imbarcazioni che dall’alto con l’elicottero, sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera competente per questa zona della bassa Lomellina.