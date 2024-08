Sharon Verzeni il compagno Sergio interrogato | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024), ilha– Non è ancora chiarosia successo a. IlRuocco, fino ad ora con un alibi di ferro (aveva raccontato di trovarsi a casa, a letto, ed era una versione che era stata confermata da due telecamere di vicini di casa della coppia), è stato richiamato dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, nella caserma di via delle Valli, nel pomeriggio di ieri, 13 agosto 2024. ( dopo le foto) Leggi anche: Aereo precipitato, emergono dettagli inquietanti:si è scoperto Leggi anche: Tragedia in montagna, precipita per 100 metri: muore il padre del calciatore, ilRuoccoL’rio deldiè durato cinque ore.Ruocco è andato in caserma accompagnato dal padre.