Nicola Piovani e le Ebbanesis per la penultima e ultima tappa di ‘Restate a Napoli 2024’

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl programma del 15 e 16 agosto della quarta edizione di “Restate a”, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza; prevede il concerto del Maestroe per la chiusura di rassegna del fenomeno. Il ferragosto napoletano sarà all’insegna della grande musica e il protagonista è il pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano. Autore di colonne sonore ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella” di Roberto Benigni. Nel corso della sua carriera altri i premi prestigiosi ricevuti: quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d’oro e il Premio Elsa Morante.