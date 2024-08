Nella terra di confine Rapina-choc dopo il mare Uno dei bagnanti è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Martina Del Chicca MARINA DI VECCHIANO Erano rimasti sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, ancora libera e incontaminata, protetta alle spalle dalla Macchia di Migliarino, fino al tramonto. Aspettando l’ora più bella. Poi,un lungo bagno di sole e di, intorno alle 20 di lunedì una coppia di, come tanti che frequentano quel litorale, si è incamminata sulla strada sta del Balipedio, per raggiungere l’auto posteggiata sulle sponde della Marina di Torre del Lago. Ma per loro il buio, più cupo, è calato ancora prima del sole.