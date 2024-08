Matteo Berrettini sul seguito del tennis in Italia | Il nostro è un Paese di tifosi di calcio ma stanno cambiando le cose

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024)quest’oggi farà il proprio esordio nel Masters1000 di Cincinnati contro il danese Holger Rune. Un inizio complicato per il romano, che però è apparso decisamente in ripresa nell’ultimo periodo, citando i due tornei consecutivi vinti sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera) e di Kitzbuehel (Austria). Motivi per sorridere è tornato ad avernee nello stesso momento ilno sta godendo di un momento molto positivo. I risultati di Jannik Sinner sono noti e rappresentati dal primato nella classifica mondiale. Oltre al pusterese, altri sifacendo apprezzare, citando Lorenzo Musetti che si è tinto di bronzo nell’ultimo torneo olimpico a Parigi o sul versante femminile lo straordinario percorso di Jasmine Paolini.