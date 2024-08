Ferragosto per il Ponte prenotato il 91% delle disponibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (askanews) – Per ildi, tra il 15 ed il 18 agosto, sono attese 14,8 milioni di presenze nelle strutture ricettive, di cui il 56% di turisti italiani, con il 91% dell’offerta disponibile nelle strutture ricettive già, circa un punto in più rispetto al 2023, anche se – per la coincidenza del calendario – ildello scorso anno è stato un giorno più lungo. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un monitoraggio realizzato sulle principali piattaforme di prenotazione online. Per le località marine il tasso medio di occupazionestrutture è del 95%, in aumento di circa 2 punti; anche per le località dei laghi sale al 95% con un punto in più rispetto al 2023.