Da Rimini ai Mondiali Master Costantini decatleta a 60 anni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La sua è una storia di vita e di sport. Di competizione con sé stesso, più che con un cronometro o con l’atleta che ha di fianco in pista. Claudioha viaggiato con la sua auto dafino a Goteborg, in Svezia, per partecipare aidi atletica che si disputano a cavallo di Ferragosto. "Ci ho messo quattro giorni, ho dormito tre notti in macchina", spiega, che nell’auto portava anche l’asta per il salto. Salto in alto? No, decathlon. Ancor più impressionante. La categoria è quella 60-65. Il rapporto con lo sport è antico. "Ho fatto il minibasket alle storiche Panzini col prof. Rinaldi, poi qualche anno di giovanili nel Basket, prima Sarila e poi Marr. Poi sono passato alla pallamano con Lino Saulle, con i campionati studenteschi al Serpieri.