Combattere la crisi climatica anche in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le ondate di calore non sono una casualità: Fondamenta - Alleanza Verdi e Sinistra riporta la discussione sul tema del cambiamento climatico e sottolinea l’importanza "della messa a punto di un piano a lungo termine di transizione ecologica e, in riferimento specifico alle ondate di calore, di adattamento urbano che consenta di contrastare il fenomeno delle isole di calore e di limitare gli effetti negativi sulla popolazione". "Le isole di calore – spiega Fondamenta-Avs in una nota – sono aree urbane dove le temperature sono significativamente più alte rispetto alle zone rurali circostanti". E prosegue: "Questo fenomeno è causato dalla concentrazione di materiali che assorbono e trattengono il calore, come cemento e asfalto, e dalla scarsa presenza di alberi e vegetazione che invece permettono ombra e refrigerio, e dalla accentuata concentrazione di fonti di calore e di emissioni".