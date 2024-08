Castiglion Fiorentino consigliera comunale FdI celebra matrimonio tra Marco e Manuela una donna transgender

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 31 agosto, Sonia Ghezzi,di Fratelli d’Italia a, in provincia di Arezzo, officiarà iltraGuidi eBerretti, unache ha recentemente completato il suo percorso di transizione. Ghezzi, parlando al Corriere di Arezzo, ha spiegato che, sebbene Fratelli d’Italia abbia posizioni ferme su questioni come l’utero in affitto, le unioni omosessuali e l’insegnamento delle tematichenelle scuole, lazione di questorientra nella sfera di una legge civile. “FdI è contraria a qualsiasi forma di discriminazione”, ha sottolineato Ghezzi. “In questo caso, parliamo di untra unache ha ottenuto il riconoscimento della sua identità femminile e un uomo.