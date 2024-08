Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il vero, grande avversario di Vincenzo Italiano è invisibile. C’è, ma non si vede, perché è un paragone. Anzi, un Paragone, con la maiuscola, come l’ultima stagione di uncapace di arrampicarsi così in alto da raggiungere la Champions. Quinto posto, 69 punti, ma soprattutto un’espressione di calcio bella, corale, moderna. L’eredità lasciata da Thiago Motta è un peso che inevitabilmente Italiano ha accettato di portarsi dietro quando ha scelto di sedersi su una panchina scomodissima. Fare meglio? Quasi impossibile. Fare peggio? Niente di più semplice. Si aggiungano un’Europa da centrare in campionato e una Champions (quantomeno) da onorare. Eppure l’ex tecnico della Fiorentina ha voluto fortemente questa sfida, convinto anche dalla presenza di Giovanni Sartori, già suo direttore al Chievo.