Angela Celentano e la pista turca il giudice chiede e ottiene una proroga | La Turchia non collabora

(Di mercoledì 14 agosto 2024)avrebbe oggi 31 anni. Ne aveva soltanto 3 quando, il 10 agosto 1996, scomparve nel nulla sul Monte Faito, facendo perdere per sempre le tracce di sé. Era insieme ai genitori, aveva appena messo il broncio al padre Catello perché non la faceva salire su un’amaca. Un attimo era sparita. Un caso che avrebbe attraversato la storia del nostro Paese, in un susseguirsi di possibili indiscrezioni, annunci, smentite, piste da seguire e che non avrebbero però mai portato a nulla. Oggi, a 28 anni da quella drammatica sparizione, un nuovo capitolo.