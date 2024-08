A Praga c’è un bar con millecinquecento etichette di rum

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Adi solito si cerca la birra. Nonostante locali posh, ristoranti gourmet e panifici-gioielleria sbuchino come funghi, il malto resta una questione di fede. Le birrerie si scelgono in base al brand di birra che spillano, in genere ben esposto accanto all’insegna fuori dal locale, e sceglierne una piuttosto che un’altra è un po’ come aderire a un culto religioso o tifare una squadra di calcio. Da turisti si provano un po’ tutte e quando si torna scatta il gioco nostalgico dei confronti con la birra locale. Ah, ma la birra in Cechia. A, però, c’è anche un luogo che con la birra e con il malto non c’entra proprio nulla, un’insegna che fa gola a tutti gli amanti dei distillati.