Tutto pronto per il tradizionale lo spettacolo pirotecnico a Marina

(Di martedì 13 agosto 2024) Domani sera dalle 22,30 tutti con il naso all’insù per ilpromosso e organizzato dal Comune di Carrara. I fuochi d’artificio saranno sparati da un’unica chiatta galleggiante posizionata nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera della Rotonda, in località Paradiso, in modo che lopossa essere ben visibile lungolitorale, unounico che arricchisce la tradizione estiva della città. La realizzazione dei fuochi d’artificio è affidata per 54mila e 900 euro alla ditta ‘Pirotecnica Allevi, che cura spettacoli pirotecnici in numerosi eventi.Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è al lavoro la macchina organizzativa predisposta dall’amministrazione comunale. Il Comune ringrazia gli enti e le autorità competenti che partecipano ai vari aspetti logistici dell’iniziativa.