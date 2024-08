Turismo sicuro ai Lidi ecco tutti i servizi sanitari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) COMACCHIO Ha preso il via ieri, la settimana di Ferragosto che certamente vedrà un importante afflusso di visitatori e turisti sulla costa. L’Azienda Usl di Ferrara, dunque, coglie l’occasione per ricordare iattivi sulla riviera di Comacchio. In particolare, fino a domenica 8 settembre sarà attiva la Guardia medica turistica, per garantire l’assistenzaa a turisti italiani e stranieri. Gli ambulatori sono aperti nei seguenti giorni, orari e sedi: a Lido di Pomposa (viale Mare Adriatico, 51), l’ambulatorio sarà aperto martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; a Lido di Spina (via Leonardo da Vinci, 117), sarà aperto lunedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 19; e Lido delle Nazioni (via Spagna n. 6/a) sarà aperto mercoledì e domenica dalle 15 alle 19.