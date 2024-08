Trump intervistato da Musk | tra problemi tecnici e dure critiche alla Harris

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) In attesa del duello televisivo, Donaldsfrutta l’intervista di Elonper attacca duramente lae non solo. Ecco i dettagli È ufficialmente partita la sfida tra Donalde Kamala. In attesa dell’incontro previsto nei primi giorni di settembre, il duello tra i due candidatiCasa Bianca prosegue a distanza. L’ex presidente sembra avere un minimo vantaggio sull’esponente dem, ma la sua discesa in campo ha sicuramente invertito il trend ed ora la vittoria del tycoon non è assolutamente certa come qualche mese fa.(Ansa) – cityrumors.itUna situazione incerta che sta portandoa cambiare la strategia. L’ex presidente ha deciso di ritornare su X per una intervista di più di due ore con Elon