Riguardando questa foto | Alberto Angela il messaggio a due anni dalla morte di papà Piero | Guarda

(Di martedì 13 agosto 2024) "Sono passati duescomparsa di mio padre. Ma non ci si abitua mai all'assenza di una persona cara. Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri":lo ha scritto in un post su Instagram a dueesattidi, scomparso nel 2022 a 93. "Essere riuscito ad appassionare ai temi della conoscenza e del sapere intere generazioni di italiani, rappresenta il miglior premio per il suo impegno - ha continuato-. La miglior testimonianza di quanto sia riuscito a 'fare la sua parte', come alla fine ha detto lui". A corredo del post unain bianco e nero che ritrae lui e suo padre insieme e sorridenti.