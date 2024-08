Ribaltone Brescianini l’ha preso l’Atalanta | altro guaio per Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha dell’incredibile quanto sta accadendo nelle ultime ore in casa azzurra: dopo la cessione di Cajuste, rischia di saltare. Giorni di calciomercato roventi per il Napoli, impegnato a perfezionare la rosa da consegnare ad Antonio Conte. La dirigenza partenopea è continuamente a lavoro per definire entrate e uscite, con trattative molto calde. Tra queste, quella di Marco: il centrocampista del Frosinone, dopo aver svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart in mattinata, rischia di vedersi frantumato il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Altri guai in vista pere Conte, non c’è pace per i tifosi azzurri. Napoli,al: i dettagli Ha del clamoroso quanto sta accadendo in casa azzurra.