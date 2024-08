Raw 12 08 2024 Road to Bash in Berlin

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Moody Center di Austin, Texas. Lo show inizia con Rhea Ripley che raggiunge il ring, dice che ha ripensato a quello che è successo a SummerSlam cercando al contempo una soluzione. Ha provato ogni tipo di emozione, e Dominik Mysterio l’ha pugnalata alle spalle. Poi chiama in causa anche Liv Morgan, e dice che non le può scappare per sempre. Liv e Domink arrivano nel pubblico, e dice che ha deciso di lasciare Rhea perchè voleva essere trattato da vero uomo. Lei ha provato a cambiare il suo modo di fare e Liv invece lo lascia essere se stesso. Finalmente con Liv potrà sconfiggere suo padre. Rhea replica che è orgogliosa di quello che ha fatto Dominik, e ha fatto finalmente anche qualcosa per se stesso. Ma voleva che fosse da solo a battere Rey.