Ragazzi vincenti Ceccanti e De Vito sul podio Due medaglie d’oro nel quattro con azzurro

(Di martedì 13 agosto 2024) "Con questa competizione, abbiamo centrato comunque un record: tutti e cinque gli atleti junior tesserati per la nostra società sono arrivati in Nazionale. Non possiamo non essere soddisfatti". Matteo Borsini, tecnico della Canottieri Limite, è raggiante nel commentare l’ultimo successo ottenuto dagli alfieri del club. I trionfi arrivano dalla Repubblica Ceca, per la precisione da Racice dove si è conclusa nei giorni scorsi la "Coupe de la Jeunesse", la manifestazione continentale di canottaggio riservata alle squadre nazionali Under 19. E nel "con" dell’Italia, che è stata capace di salire due volte sul gradino più alto delin altrettanti giorni, c’erano anche Eliaed Edoardo De, a rappresentare il sodalizio limitese.