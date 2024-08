Pompei la scoperta di altre due vittime si inserisce in un contesto ormai diversificato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) “Continuano i rinvenimenti nell’area di scavo della Regio IX, Insula 10 di, dove sono in corso indagini archeologiche nell’ambito di un più ampio progetto volto alla messa in sicurezza dei fronti di scavo”, si legge nella homepage deli Sites, portale ufficiale del parco archeologico di. Spiegando che “l’ultimo ritrovamento, di cui è stato appena pubblicato sull’E-Journal degli Scavi diun primo inquadramento scientifico, è un ambiente all’interno del quale sono state trovate duedell’eruzione, un uomo e una donna. Quest’ultima trovata sul letto portava con sé un piccolo tesoro con monete d’oro, d’argento e bronzo, e alcuni monili tra cui orecchini in oro e perle”. Unaimportante, evidentemente.