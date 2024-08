Pisa ecco Lind | Che opportunità essere qui Il numero scelto nel ricordo di mia mamma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 AGOSTO - Dopo Semper, Angori e Jevsenak, è stato il turno di Alexander, di presentarsi alla stampa. L'attaccante danese, classe 2002, è arrivato a titolo definitivo dal Silkeborg IF firmando con ilun contratto quadriennale. Nella sala stampa della Cetilar Arena,ha rilasciato le prime parole da calciatore nerazzurro.LE CARATTERISTICHE – “Sono un attaccante fisico, gioco molto con il corpo. Mi piace prendere la palla in area, segnare, ovviamente. Hoilperché è uno dei migliori club in Serie B”.SULLE PRESSIONI – “So che è un investimento importante. Voglio rendere al meglio e fare sì di valere i soldi spesi”.SU INZAGHI – “Avere lui come allenatore significa avere un esempio. Puòun’esperienza dalla quale posso fruttare e prendere il meglio”.I GRANDI DANESI DEL PASSATO – “Ho visto la storica foto di Bergrreen con ilcontro la Juventus.