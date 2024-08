Omaggio a Paolo Rossi Intitolato a ’Pablito’ un tratto di passeggiata nella zona di Ronchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Marina di Massa, 13 agosto 2024 – Il Comune di Massa celebra il grande campione del mondo del 1982che, per anni, ha passato le sue vacanze nel nostro litorale (andava al Bano Bemi a, ndr), intitolandogli lalato nord, parallela al lungomare di Levante, neldiche va da piazza Calamandrei a via dei Fichi. "Siamo orgogliosi e contenti di questa intitolazione fortemente voluta dal nostro ex presidente Mauro Balloni – ha dichiarato Ettore Biagini dirigente nazionale dell’Unione Veterani dello sport –. Più avanti installeremo anche due targhe all’inizio e alla fine del percorso, per ricordare la sua figura e speriamo che la soluzione tecnica possa essere approvata e condivisa". La delibera, adottata dalla giunta comunale lo scorso 6 giugno, è stata resa esecutiva a seguito del nullaosta della Prefettura.